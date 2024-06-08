Президенту США Джо Байдену следует найти способы урегулирование украинского конфликта в ближайшее время. Об этом написало издание The Nation.

© Lenta.ru

Авторы материала раскрыли ошибку американских властей на Украине и отнесли к ней« вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России». По их мнению, это решение стало трагическим и дорогостоящим.

«И ради украинского народа администрации (президента США Джо — прим. «Ленты.ру») Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее», — призвали в материале.



В публикации отмечается, что сейчас Россия обладает более крупной и боеспособной армией, чем в начале кризиса. При этом Киев все глубже погружается в пропасть.