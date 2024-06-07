Президент Боливии назвал угрозу для всего мира

Глава Боливии Луис Арсе назвал политику НАТО угрозой миру во всем мире, подчеркнув, что альянс теперь действует даже в Латинской Америке. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Арсе, в Боливии «с большой обеспокоенностью» наблюдают за тем, как НАТО действует в тех странах региона, где раньше не присутствовала. Он подчеркнул, что это формирует «не совсем дружественный» климат в регионе.

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«Действия НАТО ставят под угрозу мир на планете, и это мы видели не только здесь, в Европе, но и в Латинской Америке тоже», - подчеркнул президент Боливии.



Он назвал Латинскую Америку «регионом мира», где конфликты между странами привыкли решать не оружием, а диалогом. По его мнению, НАТО приходит в страны региона «не с хорошими намерениями».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее обвинил США в планах создать «азиатскую версию НАТО» благодаря укреплению связей с Японией и Южной Кореей. Ким заявлял, что в таких условиях Пхеньяну придется прилагать вдвое больше усилий для укрепления своих военных возможностей.