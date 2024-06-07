На Украине задержали экс-депутата по подозрению в помощи уклонистам

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего депутата Верховной рады по подозрению в оформлении фиктивных документов для граждан, уклоняющихся от службы в армии. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua".

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Как рассказал советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, речь идет о депутате восьмого созыва Верховной рады Ирине Сысоенко. Она представляла в парламенте партию "Самопомощь".

"После Рады Сысоенко оказалась в руководстве киевского института по вопросам профилактической медицины. К схеме [по оформлению фиктивных документов] привлекла нескольких врачей, в том числе из Львовской области", — говорится в публикации.



Журналисты уточнили, что бывший законодатель оформляла гражданам "липовые" справки об инвалидности. По информации СБУ, на этом она зарабатывала по $100 тыс.

В ходе обысков у экс-депутата было обнаружено более 40 млн гривен. Теперь Сысоенко грозит до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

5 июня министерство обороны Украины потребовало от находящихся за границей 17-летних граждан срочно вернуться в родную страну. В ведомстве подчеркнули, что юношам необходимо встать на воинский учет.