ЕК рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендацию Совету Евросоюза (ЕС) начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в сообщество, сообщила представитель ЕК Ана Пизонеро.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе она сообщила, что пункт начала переговоров с Украиной и Молдавией был включен в повестку встречи послов стран ЕС, передает ТАСС.

ЕК считает, что Украина и Молдавия выполнили все условия для начала переговоров об их членстве в ЕС, эта информация была передана странам – членам объединения, теперь им предстоит принять решение, сказала Пизонеро.

Ранее европейское издание газеты Politico писало о намерении Евросоюза с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины.