Власти Украины отрицают мобилизационный план в 110 тысяч человек

Представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский назвал недостоверной информацию о том, что власти страны в этом году планируют мобилизовать 110 тысяч человек. Его слова передает издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Накануне украинский нардеп Руслан Горбенко заявил, что Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в 2024 году. Горбенко считает, что в стране могут мобилизовать в среднем по десять тысяч мужчин в месяц.

"Информация о планах мобилизации 110 тысяч украинцев в 2024 году является недостоверной", - приводит издание слова Вениславского.



Планы командования ВСУ по мобилизации - секретная информация, к которой у Горбенко нет доступа, заявил представитель комитета по вопросам национальной безопасности.

В марте главком ВСУ Александр Сырский заявил об отказе от плана по мобилизации 500 тыс. человек.