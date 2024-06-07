Обзор иноСМИ: «более агрессивная» стратегия США по ЯО и скандал в Ватикане

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США примут «более агрессивную» стратегию по ядерному оружию

Администрация президента США Джо Байдена 7 июня объявит о планах принять более агрессивную стратегию в области ядерного оружия,

https://www.semafor.com/article/06/06/2024/us-to-adopt-more-competitive-nuclear-weapons-strategy

сообщает Semafor. Как отмечает издание, на такой шаг США решили пойти после того, как Китай и Россия отвергли их попытки обсудить контроль над вооружениями.

Власти США считают, что им необходим «более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями» из-за растущей глобальной напряженности. Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена заявил порталу Semafor, что Штаты хотят «внести определенные коррективы в свою позицию и возможности». По словам источника, Вашингтон все еще надеется посадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от переговоров будет иметь последствия. По данным Semafor, речь идет о разработке новой ядерной гравитационной бомбы и продлении срока службы некоторых атомных подлодок класса Ohio.

Экс-сотрудник Ватикана попытался продать похищенный артефакт

В Ватикане арестовали бывшего сотрудника базилики Святого Петра Альфио Перголицци из-за попытки продать кардиналу рукопись 17-го века, содержащую секреты изготовления балдахина Джанлоренцо Бернини (это произведение искусства украшает главный католический собор мира). Как пишет

https://www.ilmessaggero.it/vaticano/papa_francesco_bernini_truffa_documenti_cardinale_gambetti_vaticano-8164619.html

газета Il Messaggero, Перголицци уже десять дней находится под стражей в ожидании суда.

Экс-сотрудника базилики обвиняют в получении краденого, вымогательстве и мошенничестве. Десять дней назад Перголицци явился к кардиналу Мауро Гамбетти в компании другого человека и попытался продать Ватикану рукопись с данными о балдахине Бернини, который сейчас реставрируется. Это не первая афера, связанная с историческими и художественными документами, исчезнувшими из архива базилики Святого Петра, отмечает Il Messaggero. В течение предыдущего десятилетия некто, имевший свободный доступ к архивам базилики, похитил редчайшее письмо, написанное Микеланджело Буонарроти, и другие уникальные документы. Позже письмо попытались продать Ватикану за 120 тысяч евро, но в итоге продавец передумал и полиции не удалось его найти.

В Киеве обвинили Байдена в «пустых обещаниях»

Грандиозных обещаний президента США Джо Байдена, данных Украине во время его визита в Нормандию, недостаточно для Киева,

https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/06/06/ukraine-wants-more-than-a-d-day-speech-from-biden-00162012

пишет Politico. В Нормандии Байден предостерег от «распространения изоляционизма» и пообещал, что США «не откажутся» от Украины. Если Украина проиграет, «вся Европа окажется под угрозой», предупредил президент США.

В Киеве этим заявлениям не верят, отмечает Politico. Источник издания, знакомый с чиновниками офиса Владимира Зеленского, заявил, что речь Байдена «не имеет значения». По его словам, в окружении Зеленского обещания Байдена считают «пустой риторикой». К такому скептицизму привели недавние шаги президента США. Во-первых, Байден выступил против вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что Вашингтон может помочь Киеву и без этого. Во-вторых, он решил пропустить украинскую конференцию в Швейцарии ради своей предвыборной кампании. В-третьих, он ограничил удары ВСУ американским оружием «вокруг одного города» России, подчеркивает Politico.

Bloomberg: в Германии набирает популярность пророссийская партия

В городе Саарбрюккен недалеко от французской границы Сара Вагенкнехт собирает разношерстную толпу из нескольких сотен человек на предвыборный митинг. С помощью пророссийской риторики и резких призывов к ограничительной иммиграционной политике она нацелилась на избирателей, разочарованных сегодняшней политикой,

https://www.bloomberg.com/news/features/2024-06-07/european-elections-2024-germany-s-pro-russia-bsw-has-drained-support-from-afd

рассказало Bloomberg.

В январе 54-летняя журналистка отделилась от крайне левой партии Die Linke и основала свою собственную партию «Союз Сары Вагенкнехт». Она призвала активизировать мирные усилия, чтобы положить конец украинскому кризису. Также Вагенкнехт называла «очень опасными» дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. В преддверии выборов в Европарламент ее партия набирает около семи процентов, что делает ее пятой по величине силой в стране.

Зеленский отправляется в Берлин

По

https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine/ukraine-wiederaufbau-konferenz-wolodymyr-selenskyj-soll-im-bundestag-sprechen-19770682.html

данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, Владимир Зеленский посетит Берлин 11 июня и выступит с речью в Бундестаге. Председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер («Зеленые») поддержал эту встречу в своем письме президенту Бундестага Бербель Бас.

Вагенер подчеркнул, что выступление Зеленского в Бундестаге «стало бы важным знаком солидарности и дружбы с Украиной, а также выражением уважения к достижениям страны». За несколько дней до визита в Германию, 7 июня, президент Франции Эммануэль Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце.