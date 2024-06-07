СБУ задержала депутата и ее детей по подозрению в работе на Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала депутата местного совета в Хмельницкой области, а также ее 42-летнего сына и 37-летнюю дочь по подозрению в работе на Россию. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

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«По указанию российской спецслужбы агенты пытались выявить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, которые защищают регион. Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ», — заявили силовики.



По заявлениям СБУ, депутат и ее дети под видом семейных поездок объезжали территорию области на собственном авто. Утверждается, что во время выездов женщина фотографировала объекты, а ее сын делал пометки на картах Google, после чего информация передавалась российским спецслужбам.

Представители СБУ заявили, что женщину завербовали из-за ее «прокремлевской активности» в социальной сети «Одноклассники». Сейчас депутат и ее семья находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее СБУ возбудила дело в отношении помощника президента России Владимира Мединского. Поводом для этого стал написанный им учебник истории, в котором, как утверждает ведомство, «полностью фальсифицированы исторические события по становлению украинской государственности».