Вице-президент казахской киностудии осужден за кражу крепости

Суд Алма-Аты приговорил бывшего вице-президента киностудии «Казахфильм» Серика Жубандыкова к условному сроку за продажу бутафорской крепости, построенной для съемок самого дорого в истории страны фильма «Кочевник». Об этом со ссылкой на агентство по противодействию коррупции Казахстана пишет ТАСС.

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В ведомстве отметили, что суд назначил Жубандыкову наказание в виде пяти лет условно «за хищение Бутафорской крепости «город Туркестан», которая была построена на берегу

реки Или в Алматинской области.

«Хищение (…) путем незаконной реализации повлекло ущерб государству», - пояснила пресс-служба агентства по противодействию коррупции Казахстана, подчеркнув, что земельный участок и крепость были возвращены в государственную собственность.



Фильм «Кочевник», рассказывающий о юности объединителя Казахстана Аблай-хана, был создан на киностудии «Казахфильм» в 2005 году. Одним из режиссеров картины являлся российский режиссер Сергей Бодров-старший. Фильм обошелся в $40 млн и считается самым дорогим в истории страны.

Ранее в Казахстане был вынесен приговор по резонансному делу об убийстве. Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев был признан судом виновным в убийстве жены Салтанат Нукеновой и приговорен к 24 годам лишения свободы.