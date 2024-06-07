Алиев рассказал о холодной войне стран ЕС против Азербайджана

Несколько стран Евросоюза (ЕС) ведут холодную войну против Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает Trend News Agency.

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По его словам, ряд стран, являющихся членами ЕС, стали необоснованно нападать на Баку, называя «белое черным, а черное белым». Алиев добавил, что в основе этого «лежат личные болезненные амбиции», а не нормы международного права.

«К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую группировку. Сегодня по меньшей мере три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну», — рассказал президент Азербайджана.



Ранее Алиев называл цели трехсторонней встречи представителей ЕС, США и Армении. Он заявлял, что данные переговоры направлены на изоляцию Азербайджана.