В Австрии указали на пересечение красной линии Западом в отношениях с РФ

Разрешение США, Франции и Германии наносить удары оружием западных стран по территории России стало пересечением красной линии. Об этом заявила глава министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер в интервью газете Die Presse.

© Газета.Ru

"Поэтому я очень рада разъяснению генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что альянс не будет направлять войска на Украину", — добавила она.



До этого премьер-министр Словакии Фицо заявил, что согласие некоторых западных стран с тем, чтобы Украина использовала их оружие по объектам на территории России, свидетельствует о желании обострить конфликт. Он подчеркнул, что Словакия в подобные авантюры втянута не будет.

31 мая госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

На Украине признали исчезновение красных линий в конфликте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не смогут избежать ответственности за разрешение Киеву наносить удары по территории России американским оружием.