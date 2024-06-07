Швейцария не увидела возможности установить мир по итогам саммита по Украине

Саммит по Украине, который пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, не завершится подписанием мирного договора. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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По ее словам, очевидно, что по итогам саммита не будет возможности установить мир, поскольку для этого за столом переговоров должны сидеть две стороны конфликта.

«С помощью этой конференции мы хотим создать диалоговую платформу, где в качестве первого шага мы обсудим, как можно достичь мира на Украине», — подчеркнула она.



Президент указала на то, что предстоящий саммит является «конференцией по вопросам мира на Украине», а не «мирной конференцией». Она также отметила, что Россия «могла бы принять участие в возможной последующей конференции».

Амхерд добавила, что важной частью саммита является присутствие на нем не только западных государств, но стран Глобального Юга. Швейцария была открыта и для приглашения России, но Москва, по утверждению Амхерд, «публично заявила, что не будет участвовать», еще до того, как были разосланы приглашения.

Ранее Мексика, Никарагуа и Аргентина отказались присутствовать на саммите по Украине в Швейцарии. Манагуа назвала мероприятие политическим фарсом, направленным на предъявление России «очередного ультиматума». Мехико также отказался от участия из-за отсутствия на саммите Москвы, а президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что ему будет «неудобно ехать».