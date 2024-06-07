Стало известно, кого может вооружить Россия после предупреждения Путина
Американский журналист Гарланд Никсон предположил, что Россия после предостережений Владимира Путина по поводу поставок оружия ВСУ может начать вооружать африканские страны, чтобы их ресурсы не попали в руки Соединенных Штатов. Такую точку зрения он высказал в своем YouTube-канале.
"Россия понимает, что идет мировая война. Я думаю, она осознает, что Африканский континент — это ключевой пазл в плане США по завоеванию господства в мире, поскольку регион обладает ресурсами", - указал журналист.
В связи с этим, по его словам, Россия начнет помогать Африке перевооружаться, чтобы защититься от "американского империализма". Москва закрепится на континенте и будет мешать Соединенным Штатам проводить государственные перевороты, считает Никсон.
До этого Владимир Путин заявил, что власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.