Американский журналист Гарланд Никсон предположил, что Россия после предостережений Владимира Путина по поводу поставок оружия ВСУ может начать вооружать африканские страны, чтобы их ресурсы не попали в руки Соединенных Штатов. Такую точку зрения он высказал в своем YouTube-канале.

"Россия понимает, что идет мировая война. Я думаю, она осознает, что Африканский континент — это ключевой пазл в плане США по завоеванию господства в мире, поскольку регион обладает ресурсами", - указал журналист.



В связи с этим, по его словам, Россия начнет помогать Африке перевооружаться, чтобы защититься от "американского империализма". Москва закрепится на континенте и будет мешать Соединенным Штатам проводить государственные перевороты, считает Никсон.

До этого Владимир Путин заявил, что власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.