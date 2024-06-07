Макрона сочли сумасшедшим из-за решения по Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо назвал президента Франции Эмманюэля Макрона спятившим из-за его планов передать Украине истребители Mirage 2000-5. Как сообщает ТАСС, в соцсетях политик заявил, что французский лидер грабит армию своей страны.

Филиппо добавил, что такими действиями Макрон «приближает эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне». Он призвал Францию покинуть НАТО и избавиться «от этой кровавой повестки дня».

Напомним, что 6 июня Макрон в интервью телеканалам рассказал, что Париж собирается согласовать передачу Киеву истребителей Mirage 2000-5. Страна приступит к обучению украинских пилотов уже этим летом.

Филиппо ранее заявлял, что Франция не должна идти по «пути к третьей мировой войне». Лидер партии считает, что государство не должно погибнуть в конфликте, с которым оно напрямую не связано.