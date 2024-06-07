Глава Франции Эммануэль Макрон в недавнем телефонном разговоре предложил президенту США Джо Байдену отправить военных инструкторов на Украину, но тот идею не поддержал. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух человек, знакомых с разговором.

По данным Politico, Байден предупредил Макрона о потенциальных последствиях отправки войск любой из стран НАТО в страну, где они могут оказаться на линии огня. Президент США заявил, что это может привести к эскалации конфликта.

Как отмечает Politico, Байден и Макрон не сходятся во взглядах по нескольким важным вопросам. Президент Франции старается выступать в качестве защитника европейской самостоятельности и самоопределения. Он призывает к «таким вариантам политики по Украине, которые заставляют нервничать администрацию Байдена». По данным источников Politico, Макрон также остается главным противником плана США по использованию процентов от арестованных российских активов в виде кредита для Украины.

В феврале Макрон заявил, что допускает отправку европейских войск на Украину в какой-то момент. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Власти США, Германии и других стран тогда подчеркнули, что у них таких планов нет.

Макрон: Франция не воюет ни с РФ, ни с ее народом

В мае глава ВСУ Александр Сырский объявил о подписании документов, разрешающих французским военным инструкторам работать на Украине. В Министерстве вооруженных сил Франции позже заявили, что окончательное решение еще принято. Там подчеркнули, что обучение солдат на территории Украины - «один из обсуждаемых проектов». 6 мая Макрон рассказал о планах Франции обучить 4500 украинских военных, но не на территории Украины.