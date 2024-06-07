Турция запланировала начать военную операцию в Сирии

Турция летом может прибегнуть к военным действиям в Сирии из-за деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники.

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Ранее издание заявляло, что РПК собирается при поддержке США провести в августе местные выборы в регионах Сирии, которые находятся под ее контролем. В новой публикации близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви заявил, лето в Сирии будет «жарким».

«Если Турции вместе с региональными игроками не удастся отложить выборы в августе, на повестку дня может встать вопрос о военных действиях. Турция готова к обоим вариантам», — пишет он.



Напомним, что накануне турецкое издание Gercekgundem со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны сообщило, что Турция следит за деятельностью США в Сирии, связанной с РПК. Незадолго до этого на территории страны прошли совместные учения Соединенных Штатов и представителей партии.