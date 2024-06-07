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Додик заявил, что выход Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины произойдет

Референдум о независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины произойдет, дата проведения определится, исходя из интересов сторон. Об этом заявил в интервью ТАСС президент республики Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В Республике Сербской заявили о референдуме по выходу из состава БиГ
© globallookpress.com
"Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен. Необходимо провести много исследований, завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас есть еще две стороны в этом вопросе. Конечно, это требует времени", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может пройти референдум по независимости Республики Сербской.
"Наше дело сейчас - начать переговорный процесс. Но мы уверены, что на данном этапе уже существует достаточно исторической, в целом цивилизационной зрелости и понимания, что это должно произойти и произойдет", - отметил Додик.

В мире
Милорад Додик