В Республике Сербской заявили о референдуме по выходу из состава БиГ

Референдум о независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины произойдет, дата проведения определится, исходя из интересов сторон. Об этом заявил в интервью ТАСС президент республики Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Существует решение об отделении, но конкретный день еще не назначен. Необходимо провести много исследований, завершить анализ. Мы бы хотели уже сейчас, но помимо нас есть еще две стороны в этом вопросе. Конечно, это требует времени", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может пройти референдум по независимости Республики Сербской.

