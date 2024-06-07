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Guardian: сотрудники ТЦК на Украине сталкиваются с враждебностью со стороны граждан

На Украине сотрудники территориального центра комплектования сталкиваются с враждебностью со стороны граждан страны и эмоциональными трудностями в ходе работы, сообщает ТАСС со ссылкой на Guardian.

Один из сотрудников заявил, что под конец дня у него руки трясутся так же сильно, как и на передовой. Потенциальные призывники разбегаются, как только видят на улице приближающихся сотрудников ТЦК.

Постоянные оскорбления военкомов со стороны украинцев являются символом социального раскола, вызванного мобилизацией.

МИД Японии вновь заявил об исходящей от России ядерной угрозе

Глава МИД Японии Ёко Камикава вновь заявил, что от России исходит угроза применения ядерного оружия, сообщает ТАСС.

По ее словам, это совершенно непростительно. Так она ответила на просьбу прокомментировать высказывания российского лидера Владимира Путина, который заявил, что Россия в случае угроз считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства.

Дипломат отметила, что Япония, будучи «единственной в мире страной, пострадавшей от ядерных бомбардировок», регулярно доносит до Москвы свою позицию о недопустимости применения и угроз применения ядерного оружия.

МО РФ сообщило об уничтожении техники ВСУ в районе Часова Яра

Российские бойцы уничтожили технику противника в районе Часова Яра, сообщает ТАСС.

В ходе ведения воздушной разведки десантники обнаружили перемещение подразделений на бронированной технике, которая была уничтожена расчетами беспилотников.

Операторы FPV-дронов круглосуточно осуществляют разведку позиций Вооруженных сил Украины. Помощник оператора отслеживает по карте направление полета, ориентирует оператора и корректирует его работу.

Захарова назвала системной дискриминацию россиян в ЕС в последние годы

Преследование граждан России в странах Европы за последние годы стало нормой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она заострила внимание, что в нескольких странах Евросоюза действуют законы, ограничивающие право россиян на получение виз, временного вида на жительство и приобретение недвижимости, при этом если недвижимость есть, она недоступна или ее изымают в принудительной форме.

Дипломат отметила, что такая практика «является абсолютным позором для любого государства».

AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

Американские власти могут выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере около $225 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В нее могут включить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронетехнику, прицепы, патрульные катера, материалы для подрыва и запчасти.

В апреле президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Израилю, Украине и Тайваню на сумму $95 млрд. $61 млрд предназначен для Киева.