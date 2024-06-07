Макрон отрекся от задержанного в России француза

Француз, который был ранее задержан в России, не работал на Париж, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Life со ссылкой на эфир телеканала France 2.

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По словам Макрона, мужчина работал на швейцарскую некоммерческую организацию, созданную бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном.

Президент подчеркнул, что французские власти все равно предоставят мужчине консульскую защиту.

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6 июня в Москве задержали француза, который, по предварительным данным, собирал сведения о военной деятельности России. Возбуждено уголовное дело.