"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве

В Киеве в жилмассиве Позняки из-за отключения электроэнергии произошла социальная катастрофа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского экономиста и аналитика Алексея Куща.

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По его словам, электричество появляется лишь на пару часов ночью и днем. При этом Позняки – жилой массив с высотными домами, где установлены преимущественно электроплиты. Теперь там отключаются лифты, а на верхних этажах отсутствует горячая вода. Кроме того, в Днепропетровской области несколько дней отсутствуют отключения электричества.

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По словам эксперта, формально лимиты на потребление определяет государственное предприятие «Укрэнерго», но делает оно это, по его мнению, в случайном порядке. Кущ возмутился тем, что мэр Киева не реагирует.

Вечером 6 июня «Укрэнерго» применила аварийные отключения электроэнергии для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. Сообщалось, что страна столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков.