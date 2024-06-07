Трамп обвинил "умственно отсталого" Байдена в превращении США в свалку

Соединенные Штаты превратили в свалку из-за политики "умственно отсталого президента" Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты Америки превратились в свалку из-за очень умственно отсталого президента <...>. Мы становимся слабеющей нацией, мы нация, у которой огромные проблемы", - сказал он в четверг в интервью американскому телеканалу Merit Street Media.



Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.