WP: Трамп выбирает претендента на пост вице-президента из восьми человек

Дональд Трамп, гарантировавший себе выдвижение кандидатом от Республиканской партии на высший государственный пост США, выбирает напарника в предвыборной гонке и претендента на пост вице-президента из восьми политиков, включая четырех сенаторов. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

По словам ее источников, предвыборный штаб Трампа запросил документы для проведения проверок биографии у восьми человек. В их числе четыре сенатора-республиканца: Марко Рубио (от штата Флорида), Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо), Том Коттон (от штата Арканзас) и Тим Скотт (от штата Южная Каролина). В список также вошли губернатор штата Северная Дакота Дуглас Бергам, бывший глава Министерства жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон, члены Палаты представителей Конгресса Элиз Стефаник (республиканка от штата Нью-Йорк) и Байрон Доналдс (республиканец от Флориды). Какие именно документы были запрошены у них, издание не уточняет.

В публикации говорится, что Трамп в последние недели часто упоминал Рубио, Вэнса и Бергама. Он также отмечал, что не намерен торопиться с выбором. Издание отмечает, что Трамп сейчас исключает возможность того, что претендентом на должность вице-президента станет Никки Хейли, которая ранее являлась его соперницей в гонке.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Бывший президент Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий американский лидер Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.