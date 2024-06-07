Президент Аргентины передумал отменять участие в саммите G7

Президент Аргентины Хавьер Милей будет участвовать в саммите G7, но не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии, сообщает ТАСС со ссылкой на La Nacion.

По данным издания, глава государства решил отказаться от участия в конференции и поездки во Францию, где у него была запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном. Милей предпочел остаться в Аргентине и провести национальные праздники 17 и 20 июня - Национальный день латиноамериканской свободы и День флага. Затем он вновь отправится в Европу.

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21 июня аргентинский лидер планирует быть в Мадриде, где получит премию за «защиту идей свободы» от испанского Института Хуан де Мариана. После этого он отправится в Гамбург для получения премии имени экономиста Фридриха фон Хайека. 23 июня глава государства планирует встретиться в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее сообщалось, что посольство Аргентины в Италии было уведомлено о том, что Милей не поедет на саммит G7, на который его пригласила глава правительства принимающей страны Джорджа Мелони.