Байден оговорился и рассказал о вторжении Израиля в Россию

Президент США Джо Байден совершил оговорку во время Израиль не планировал вторгаться на территорию России.

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«Я думаю, он (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») меня слушает: они этого не сделали, они не собирались идти в Россию, вторгаться в Рафах полномасштабно», — заверил американский лидер.



Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан. Президент добавил, что решение о вторжении в Ирак породило новые проблемы. До этого американский лидер оговорился и заявил, что его администрации нельзя доверять.