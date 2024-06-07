Решение об ударах по России может втянуть Запад в войну, признал Байден

Решение разрешить Вооруженным силам Украины удары оружием американского производства по целям на территории России теоретически может втянуть Запад в конфликт, заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Главу государства попросили прокомментировать недавнее решение разрешить удары Киева по РФ вблизи границ Харьковской области. Журналисты задали ему вопрос, не опасается ли он, что такой шаг может привести не только к эскалации украинского конфликта, но и втягиванию в него стран Запада, в частности, самого Вашингтона.