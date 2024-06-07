Белый дом анонсировал встречу Байдена с Зеленским

Американский лидер Джо Байден 7 июня встретится с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Встреча пройдет во Франции, следует из официального графика главы США. Руководители двух стран проведут встречу в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Байден с супругой находится в турне по Франции, где, в частности, они принимают участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

Кроме того, стало известно, что США не будут выделять Киеву в 225 миллионов долларов, о чем сообщалось ранее. Об этом заявили в американском Министерстве обороны. В Пентагоне отметили, что над очередным пакетом помощи еще продолжают работу.

Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине.