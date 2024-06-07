Лидеры западных стран выступили за восстановление власти палестинцев в Газе

Власть в секторе Газа должны осуществлять палестинцы при поддержке международного сообщества с учетом израильских интересов в области безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Великобритании, Германии, США и Франции.

"Они подтвердили свою поддержку Палестинской администрации и программе реформ премьер-министра Мухаммеда Мустафы и призвали оказать его правительству большую помощь на региональном и международном уровне, в том числе в контексте перевода доходов израильским правительством. В связи с этим они подчеркнули необходимость восстановления законного палестинского управления в секторе Газа при соответствующей международной поддержке и с учетом интересов безопасности Израиля", - сказано в нем.



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Лидеры подчеркнули, что намерены "внести свой вклад в международные усилия по поддержке стабилизации в секторе Газа с целью обеспечения долгосрочной региональной безопасности для всех и недопущения повторения подобного кризиса". Они также указали на необходимость "продолжения совместной работы для имплементации сделки", предложенной президентом США Джо Байденом для прекращения огня в Газе.

Кроме того, лидеры обратили внимание на "важность сохранения стабильности в Ливане", призвав "все стороны воздерживаться от дальнейшей региональной эскалации".