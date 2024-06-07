Борт Turkish Airlines вернулся в Стамбул из-за неисправности

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner компании Turkish Airlines вернулся в Стамбул из-за сбоя системы GPS, совершив разворот над Бискайским заливом в Атлантическом океане. Об этом сообщил портал Airport haber, специализирующийся на новостях гражданской авиации.

Лайнер с бортовым номером TC-LLN, выполнявший рейс Стамбул - Панама, вылетел в четверг утром. В воздушном пространстве Франции пилоты выявили техническую неисправность, связанную, по предварительным данным, с системой GPS, и запросили экстренную посадку в Париже, развернувшись над Бискайским заливом.

Между тем, пролетая над Францией, пилоты все же изменили планы и взяли курс на Стамбул. Лайнер без проблем преодолел обратный путь до мегаполиса и успешно приземлился. Все пассажиры отправились в Панаму другим бортом. Считается, что решение вернуться в аэропорт вылета связано с тем, что было проще предоставить людям другой самолет, а не заставлять их ждать в чужой стране, пока лайнер инспектируют специалисты.