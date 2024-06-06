Милей отказался от визита на саммит G7 и конференцию по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей решил отказаться от планов поездки во Францию, участия в саммите Группы семи (G7) в Италии и конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила газета La Nacion.

По данным ее источников, Милей решил провести в стране национальные праздники 17 и 20 июня - Национальный день латиноамериканской свободы и День флага, и только затем отправиться в Европу. 21 июня аргентинский президент планирует находиться в Мадриде для получения премии за "защиту идей свободы" от испанского Института Хуан де Мариана.

После Милей отправится в Гамбург для получения премии имени экономиста Фридрих фон Хайек. 23 июня президент Аргентины планирует встретиться с Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В саммите G7 Милея пригласила принять участие премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Во Франции аргентинский лидер должен был встретиться с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Прошлая поездка Милея в Испанию закончилась дипломатическим скандалом. Аргентинский лидер выступил 19 мая на съезде испанской крайне правой партии Vox в Мадриде, где упрекнул премьер-министра страны Педро Санчеса в том, что он не отреагировал мгновенно на обвинения в коррупции в отношении своей супруги Бегоньи Гомес. 20 мая Санчес заявил, что Милей не оправдал испано-аргентинских отношений, а глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес не исключил разрыва отношений с Аргентиной из-за поведения ее лидера. 21 мая Испания окончательно отозвала своего посла в Буэнос-Айресе.