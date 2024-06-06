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Госдеп США: Вашингтон не пытается диктовать Тбилиси, какие принимать законы

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не пытается диктовать Тбилиси, какие принимать законы. Его слова передает РИА Новости.

США прокомментировали введение санкций против Грузии
© globallookpress.com

Таким образом представитель американского внешнеполитического ведомства прокомментировал введение визовых санкций в отношении десятков грузинских граждан, включая депутатов и членов правительства. В ходе регулярного брифинга журналисты поинтересовались у дипломата, почему США считают возможным вводить рестрикции за законотворческую деятельность в другом государстве.

«Мы не диктуем правительству Грузии, какие принимать законы. Но если вы посмотрите, откуда пришло вдохновение для этой нормы (закона об иностранных агентах — «Газета.Ru») — из другой страны, которая приняла свою версию этого закона — моделью, очевидно, была РФ», — сказал Миллер.

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Как он отметил, грузинские власти имеют право принимать решения о том, в каком направлении государство будет двигаться в будущем. Тем не менее у Вашингтона также есть право принимать свои решения и запрещать тем или иным людям посещать страну, подчеркнул представитель Государственного департамента США.

В конце он добавил, что в настоящее время американские власти занимаются переоценкой финансовой помощи Тбилиси.

28 мая парламент Грузии преодолел вето главы государства Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах. Документ был принят в третьем и окончательном чтении еще 14 мая, но президент отказалась его подписывать и наложила вето.

6 июня в Государственном департаменте США объявили о введении визовых ограничений против ряда грузинских граждан. Речь идет о членах правящей в республике партии «Грузинская мечта», ряде других парламентариев, а также нескольких сотрудниках правоохранительных органов и рядовых жителях.

Ранее неправительственные организации в Грузии решили обжаловать закон об иностранных агентах в Конституционном суде страны.

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