Макрон ответил, воюет ли Франция с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений об Украине. В частности, он заявил о том, что Париж не воюет с Россией. Об этом пишет «Российская газета».

Ранее французский лидер сообщил, что республика передаст Киеву пять истребителей Mirage 2000-5 и будет обучать украинских пилотов.

«Ни при каких обстоятельствах мы не воюем с Россией и ее народом», — подчеркнул Макрон.



Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием

По его мнению, мир на Украине должен быть достигнут путем переговоров. Он добавил, что время для этого еще не пришло, так как российские военные продолжают активные действия на линии противостояния.

Макрон констатировал, что мир не может означать капитуляцию Украины.