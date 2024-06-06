Байден выступил с новым обвинением в адрес Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп пытается подорвать верховенство закона в стране, прошедший над ним суд в Нью-Йорке был справедливым. Такое заявление в интервью ABC News сделал действующий американский глава Джо Байден.

Ранее жюри присяжных в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации деловой документации. Экс-президент своей вины не признает, у него есть право обжаловать решение суда. Окончательный приговор огласят 11 июля. Таким образом Трамп может стать первым бывшим главой США, осужденным по уголовному делу. При этом решение суда не лишает его права участвовать в ноябрьских президентских выборах.

«Трамп пытается подорвать верховенство закона в США. Он получил справедливое судебное разбирательство. Жюри присяжных высказались», — прокомментировал это Байден.



Напомним, что выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Байден и Трамп уже набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидатов на пост президента США.