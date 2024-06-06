Стала известна дата голосования по избранию нового главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента (ЕП) намерены 18 июля провести голосование по избранию нового председателя Еврокомиссии на следующие пять лет. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По данным портала, руководство ЕП предложило провести голосование 18 июля - через два дня после того, как Европарламент изберет своего председателя. При этом, как подчеркивают источники, окончательного решения пока нет.

Выборы в Европарламент начались 6 июня в Нидерландах, 9 июня они завершатся во всех 27 странах ЕС. Большинство опросов общественного мнения прогнозируют рост популярности правых партий, несмотря на мощную медийную кампанию против них. Из 720 мест в Европарламенте каждой стране ЕС положено определенное количество мандатов в ЕП пропорционально ее населению. От 96 мандатов у Германии и до 6 у Кипра, Мальты и Люксембурга (на каждого). Борьба будет идти в каждой стране ЕС между своими политическими партиями за раздел этих кресел.

Большинство национальных партий объединены по своим взглядам в наднациональные партийные объединения: Европейская народная партия (ЕНП) - неохристианские демократы, придерживающиеся атлантических взглядов, (177 мест в уходящем ЕП), социал-демократы (140), либералы (120), зеленые (72), умеренно правая группа "Консерваторы и реформисты" (68), правая "Идентичность и демократия", куда, в частности, входят "Альтернатива для Германии" и французское "Национальное объединение" (58), крайне левые (37) и прочие депутаты, не вошедшие во фракции.

Влияние Европарламента на политику ЕС ограничено, он не имеет права законодательной инициативы, а лишь утверждает решения Еврокомиссии, его резолюции носят исключительно рекомендательный характер.