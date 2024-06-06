Байден высказался о возможности помилования своего сына

Президент США Джо Байден заявил, что не будет вмешиваться в приговор своему сыну Хантеру по делу о незаконном хранении оружия. Об этом сообщает ABC News.

На вопрос журналиста о том, примет ли он любой исход разбирательства в отношении своего сына, Байден ответил утвердительно. При этом американский президент подчеркнул, что не будет миловать Хантера, если суд примет решение не в его пользу.

Напомним, что в отношении Хантера Байдена заведено уголовное дело о незаконном хранении оружия. Как считает сторона обвинения, сын американского президента употреблял наркотики, что запрещает покупку оружия, однако Хантер все равно приобрел пистолет. Теперь сыну политика грозит до 25 лет тюремного заключения.

Кроме того, ранее Хантера Байдена также обвинили в неуплате налогов.