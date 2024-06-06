Грузия получила ответ от США за скандальный закон об иноагентах

Соединенные Штаты вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая чиновников и членов их семей, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Накануне Миллер сообщил, что США собираются без промедления ввести визовые санкции в отношении Грузии в связи с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния».

Чиновник уточнил, что рестрикции введены, в том числе, против членов парламента Грузии и сотрудников правоохранительных органов.

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят свои действия и предпримут шаги для продвижения к давно заявленным демократическим и евро-атлантическим устремлениям своей страны», — заметил Миллер.



Глава пресс-службы отметил, что Вашингтон готов предпринять и дополнительные действия.

США ввели санкции против группировки "Логово льва"

Ранее спикер парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что закон об иноагентах направлен на укрепление политической, социальной и экономической систем страны от иностранного вмешательства.

Напомним, что принятие скандального закона привело к масштабным акциям протеста в Грузии. Активисты выступали за отмену закона, призывали к продолжению курса на вступление в Евросоюз.