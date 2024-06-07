Херш назвал чушью объявленное Байденом предложение по перемирию в Газе

Заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о новом трехэтапном проекте соглашения по мирному урегулированию в секторе Газа является «политической чушью», считает журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В своем блоге в Substack он рассказал о разговоре с американским чиновником, в ходе которого выяснилось, что никакого прорывного предложения по "всеобъемлющему новому" проекту от Израиля достигнуто не было.

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Херш назвал речь Байдена весьма удачной. «Но, как я выяснил, беседуя с хорошо осведомленным американским чиновником, это была полная политическая чушь», — уточнил журналист. По его словам, в следующие дни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «ясно дал понять», что не знал, о чем говорил Байден «и его все более отчаивающиеся политические помощники».

Ранее президент США объявил, что Израиль представил палестинскому радикальному движению ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.