В Молдавии одобрили поправки к статье УК о госизмене

Депутаты парламента республики Молдавия в третьем чтении одобрили поправки к статье Уголовного кодекса о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

© Pudelek / Wikipedia

«Законопроект одобрен в третьем и окончательном чтении голосами 55 депутатов», — заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу.



В то же время, поправки к статье о госизмене были раскритикованы оппозицией. Они отметили, что определение государственной измены является расплывчатым и представляет собой особую угрозу праву на свободу выражения мнений.

«Проект был принят по сомнительной процедуре, кроме того, его раскритиковали международные общественные организации, в том числе Amnesty International (правозащитная организация, — прим. «Ленты.ру»). Положения проекта нарушают права человека», — рассказал депутат от блока Коммунистов и социалистов Григорий Новак.



Ранее глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о намерении прийти к власти в стране. По его словам, 9 июня в Молдавии пройдет второй съезд всех организаций, входящих в объединение.