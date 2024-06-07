Макрон обратился к России в связи задержанием Винатье в Москве

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти России освободить задержанного в Москве француза Лорана Винатье.

"Мы призываем Россию прояснить все элементы этого дела и освободить его как можно быстрее", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Он назвал обвинения, предъявляемые французу, элементами пропаганды.

Как сообщали ранее в пресс-службе СК РФ, задержанный - гражданин Франции Лоран Винатье. На протяжении нескольких лет фигурант, имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. В СК отметили, что эти сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства.

Винатье работает консультантом швейцарского НПО Центр гуманитарного диалога.

Задержанный в Москве француз признал вину

Ранее Замоскворецкий суд избрал французу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 августа. Он обвиняется по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальный срок по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.