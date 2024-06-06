США ввели санкции против группировки "Логово льва"

США ввели санкции против палестинской группировки "Логово льва"
Госдепартамент объявил о санкциях против палестинской террористической группировки "Логово льва".
"Сегодня Государственный департамент ввел санкции в отношении палестинской группировки "Логово льва", базирующейся в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно сообщению, боевики неоднократно обстреливали израильские автомобили, нападали на поселения близ Западного берега реки Иордан, участвовали в вооруженных столкновениях между палестинскими боевиками и силами безопасности Палестинской администрации.
"В апреле 2024 года палестинские СМИ сообщили, что боевики "Логова льва" обстреляли израильских военнослужащих из стрелкового оружия на израильском КПП в Наблусе", - сообщает Госдеп.