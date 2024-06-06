Названа выгода для Китая от дружбы с Украиной

Китай заявил о желании развивать дружественные отношения с Украиной, потому что надеется созвать собственную мирную конференцию по разрешению украинского конфликта, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская. По ее словам, на этой конференции должны быть и Киев, и Москва.

© News.ru

КНР нельзя никого обижать, поэтому они действуют дипломатично, подчеркивают связи с Украиной, которые уже несколько лет довольно слабые, эфемерные. На самом деле, Киев не интересен Пекину как экономический партнер, — заявила Варфаловская.

Ранее замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун заявил о желании развивать дружественные отношения с Украиной. Он отметил, что сотрудничество между Пекином и Киевом не прекращается на протяжении 32 лет.

При этом КНР отклонила приглашение украинского президента Владимира Зеленского принять участие в швейцарской мирной конференции, поскольку не были выполнены необходимые для этого условия. Также Китай представлял свою формулу мира из 12 пунктов о том, как должен закончиться конфликт на Украине.