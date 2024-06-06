Супруга Макрона нарушила протокол

Королева Великобритании Камилла отказалась пожимать руку жене президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время мероприятия в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. Женщины встретились у Британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. После церемонии возложения венков, Брижит Макрон протянула руку для рукопожатия королеве Камилле, но та не ответила на жест. При этом первая леди Франции все равно коснулась монаршей руки и слегка сжала ее.

«Неловкий момент: Брижит Макрон нарушает королевский протокол, пытаясь взять за руку королеву Камиллу у мемориала "Дня Д" в Нормандии», — сообщает источник.



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