Немецкое издание Bild опубликовало план правительства ФРГ на случай крупномасштабного вооруженного конфликта с Россией.

Согласно имеющимся данным, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге.

При этом особо подчеркивается, что государство не сможет помочь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми позаботиться о себе самостоятельно.

Германия также может столкнуться с продовольственным кризисом, поэтому министерство продовольствия не исключает введения норм на распределение пищи.

Дипломат России указал на признаки подготовки НАТО к возможной мобилизации

Кроме того, немецкие власти оставляют за собой право обязывать компании производить товары исключительно для военных нужд.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ФРГ необходимо быть готовой к возможной войне к 2029 году.

Победа России, особо подчеркивал он, обойдется странам Запада дороже, чем нынешняя помощь Украине.

Отметим, что подобные заявления звучат уже не в первый раз. Несколькими месяцами ранее, в феврале, Писториус рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией.

"В ближайшие десятилетия мы будем вынуждены жить с разделительными линиями", - подчеркивал он.



Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал бредом заявления о том, что РФ якобы хочет напасть на страны, входящие в блок НАТО.

По мнению главы государства, те, кто распространяет подобные заявления, хотят, "одурачивать свое собственное население", чтобы удержать собственное имперское величие.