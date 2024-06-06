Экс-глава МИД Австрии рассказала о невыученных НАТО уроках

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что НАТО, потерпев крупное поражение в Афганистане, не вынесло из него урока, ввязавшись в авантюру на Украине. Ее слова с сессии Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ) «Большое евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы» приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«15 августа 2021 года НАТО потерпело в Кабуле сокрушительное поражение… Я очень хорошо знаю, что они не сделали вывода из этого события. Они просто бросились в следующую авантюру и заварили ситуацию на Украине», — заявила Кнайсль, отметив, что альянс потерпит очередное крупное поражение.



Она подчеркнула, что Вена и Берлин знают, что Россию нельзя одолеть на поле боя, в том числе из истории. По словам Кнайсль, сейчас Североатлантическому альянсу следует выучить свой урок не только в военном, но и политическом и экономическом смысле.

Оккупация Афганистана силами Соединенных Штатов и НАТО продолжалась с 2001 по 2021 год.

До этого Карин Кнайсль заявила, что Россия и ее народ находятся у руля геополитических изменений, формируя многополярный мир.

Ранее Кнайсль не увидела смысла в саммите по Украине в Швейцарии.