Суд арестовал главу офиса Интерпола Молдавии

Глава офиса Интерпола в Молдавии Виорел Центиу арестован на 30 суток, соответствующее решение вынес суд Кишинева.

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"Суд удовлетворил запрос Антикоррупционной прокуратуры, которая потребовала поместить Центиу под предварительный арест на 30 суток", - говорится в сообщении на сайте суда.



Адвокаты Центиу заявили, что оспорят это решение, так как их подзащитный не признает своей вины.

Центиу подозревают в коррупции в особо крупных размерах, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Он был задержан после обысков, которые 4 июня провели прокуроры Молдавии и Франции при содействии сотрудников ФБР США. Следствие полагает, что в обмен на крупные взятки в размере нескольких миллионов долларов чиновники из Молдавии и других стран помогали избежать преследования лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола. В списке подозреваемых, как сообщают СМИ Молдавии, также адвокаты и бывший министр юстиции.