России стоит предоставить вооружения ряду стран Ближнего Востока с тем, чтобы они могли защищаться от западных колонизаторов, отметил иранский журналист Хасан Мафи. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне президент РФ Владимир Путин на фоне высказываний западных официальных лиц о допустимости ударов вглубь территории России сообщил, что Москва может принять асимметричные меры. В частности, направить оружие в регионы, откуда могут быть нанесены удары по странам, отправившим оружие ВСУ.

«России стоит предоставить оружие Йемену, Сирии, Ираку, Ливану и так далее. Не в ответ на предоставление Западом Украине оружия, которое может быть нацелено на Россию, а потому, что это правильный поступок. Россия должна помочь этим людям защититься от западных колонизаторов», — предложил Мафи.



Италия обвинила Путина в попытке запугать Запад

Ранее американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заметил, что российский лидер сделал серьезное предупреждение странам Запада в контексте поставок дальнобойного оружия.

По его мнению, главам государств и правительств Запада следует изменить политику в отношении поддержки Владимира Зеленского и начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно.