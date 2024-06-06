Китайцев уличили в «подделке» водопада

Китайский водопад Юньтай привлек внимание всего мира из-за видео, недавно снятого туристом, сообщает CNN. На этой записи турист рассказал и показал, что водопад искусственно снабжается водопроводной водой из трубы.

Водопад расположен в горном парке Юньтай, главной туристической достопримечательности провинции Хэнань. Парк имеет туристический рейтинг AAAAA - самый высокий из возможных. Водопад парка описывают как «летящий вниз Млечный Путь». Также водопад считается самым высоким непрерывным водопадом в Китае - его высота составляет 314 метров.

Руководство парка прокомментировало видео, объяснив, что изменения в засушливый сезон потребовали «дополнительного усиления» водопада. В парке подчеркнули, что из-за сезонных изменений водопад «не может встретить публику в своем лучшем виде». CNN отмечает, что многие интернет-пользователи поддержали руководство парка.