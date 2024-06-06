Пока вы не уснули: название для новой дороги в Крым и запрет Байдена по ударам по Москве

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Предложено название для новой дороги в Крым

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил назвать новый сухопутный коридор в Крым из Геническа по Арабатской косе Таврией на Петербургском международном экономическом форуме.

"На деловом завтраке с представителями бизнеса обсудили предложение от группы компаний по реализации проекта строительства автомобильной дороги от города Геническа по Арабатской стрелке. <…> Предложил назвать новую дорогу "Таврия", - написал он в своем Telegram-канале.



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Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю

Вашингтон не собирается разрешать использование американского оружия для нанесения Вооруженными силами Украины ударов по Москве и Кремлю. Об этом в беседе с журналистом телеканала ABC News Дэвидом Мьюиром заявил президент США Джо Байден.

По словам главы Белого дома, США разрешили применять американское оружие вблизи украинской границы для ударов по конкретным целям.

«Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», - заметил он.



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Эстония хочет ввести новый запрет для россиян

Правительство Эстонии рассматривает вопрос о запрете на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии. Об этом заявил глава МВД прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс, передает «Интерфакс».

«Мы работаем над программой действий правительства по снижению риска использования приобретаемой недвижимости в целях разведки, диверсий или иной антиэстонской деятельности», — уточнил глава ведомства.



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В Иране отреагировали на предупреждение Путина Западу

России стоит предоставить вооружения ряду стран Ближнего Востока с тем, чтобы они могли защищаться от западных колонизаторов, отметил иранский журналист Хасан Мафи. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне президент РФ Владимир Путин на фоне высказываний западных официальных лиц о допустимости ударов вглубь территории России сообщил, что Москва может принять асимметричные меры. В частности, направить оружие в регионы, откуда могут быть нанесены удары по странам, отправившим оружие ВСУ.

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Стала известна личность жертвы заказного убийства в Москве

Раскрыта личность жертвы заказного убийства в московском районе Фили-Давыдково. По информации Telegram-канала Shot, погибшим оказался 34-летний системный администратор Константин Балишанский. Он работал в компании Mediasystem Group — фирма принадлежит его отцу Андрею Балишанскому.

По информации канала, организация занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. Константин работал в компании отца и занимался скейтбордингом — в 2006 году он стал первым скейтером в команде «NikeSB Россия». Балишанский-старший отказался комментировать произошедшее.

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У Шредера отобрали кабинет в бундестаге

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер лишится собственного офиса и сотрудников в бундестаге, поскольку Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил иск политика, оспаривающий данное решение. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

«Бывший глава правительства ФРГ Герхард Шредер больше не будет иметь офиса и сотрудников в бундестаге. Высший административный суд Берлина-Бранденбурга сегодня отклонил соответствующий иск Шредера», — говорится в публикации.



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УАЗ «Патриот» подорожал на 700 000 рублей

© УАЗ

В начале лета 2021 года флагманский внедорожник Ульяновского автозавода было реально приобрести всего за 999 000 ₽. Столько дилеры просили за 150-сильную машину с механической коробкой передач в базовой комплектации Classic.

На протяжении 2021 года модель постоянно дорожала: в июле — до 1 034 000 ₽, в августе — 1 044 000 ₽, а в октябре — до 1 089 000 ₽. Наконец, в финале года начальная стоимость машины достигла 1 134 000 ₽. В мае 2022-го после нескольких корректировок цена уже составляла весомые 1 545 000 ₽.

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В турецком отеле нашли мертвую россиянку

Российскую туристку нашли в отеле турецкой Алании без признаков жизни. Об этом пишет Antalya Hakkında.

По данным источника, 39-летняя Александра Т. была обнаружена бездыханной в номере гостиницы, расположенной в районе Кыргыджак. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

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Байден попытался сесть на «невидимый» стул

Президент США Джо Байден попытался сесть на «невидимый» стул на памятном мероприятии, посвященному высадке в Нормандии. Инцидент произошел во Франции. На видео американский лидер не сразу понял, что стула под ним нет.

В ролике президент Франции Эммануэль Макрон и Джо Байден жмут друг другу руки. Рядом стоят их супруги — Брижит и Джилл. После рукопожатия Байден посмотрел назад и что-то увидел. Президент начал присаживаться, как если бы там стоял стул. Глава США оперся руками о колени и не сразу понял, что садиться некуда.

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Фетисов назвал предательством показ в России матчей ЧМ-2024 по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал об отношении к чемпионату мира по хоккею 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

Он признался, что не смотрел турнир.

«Я думаю, это предательство — показывать эту вакханалию здесь, в стране», — заявил Фетисов.



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