Италия обвинила Путина в попытке запугать Запад

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в телеэфире Canale 5, что президент России Владимир Путин пытается запугать Запад в преддверии грядущих выборов, передает РИА Новости.

Таяни утверждает, что глава РФ «ведет гибридную войну, то есть угрожает, повышает тон, в свете европейских выборов он пытается испугать Запад и Европу». Глава МИД Италии назвал это частью игры.

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«Мы должны напрямую идти к цели, работать над миром, деэскалацией с учетом нашей безусловной поддержки Украины, ее свободы и территориальной целостности», - подчеркнул Таяни.



Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что вблизи российской границы НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории РФ. По его словам, «такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите страны охране ее рубежей».