Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю

Вашингтон не собирается разрешать использование американского оружия для нанесения Вооруженными силами Украины ударов по Москве и Кремлю. Об этом в беседе с журналистом телеканала ABC News Дэвидом Мьюиром заявил президент США Джо Байден.

По словам главы Белого дома, США разрешили применять американское оружие вблизи украинской границы для ударов по конкретным целям.

«Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», - заметил он.



Ранее президентом США Джо Байденом было одобрено использование вооружений для ударов по территории России. По данным СМИ, в рамках директивы, подписанной американским лидером, допускается применение оружия для нанесения ударов по российским силам, которые атакуют или готовятся к атаке.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что Джо Байден не хочет быть ответственным за начало третьей мировой войны и не стремится к конфликту с Россией. При этом он оправдал разрешение на удары по РФ тем, что украинцы сталкиваются с «невероятным давлением под Харьковом», недалеко от российской границы.