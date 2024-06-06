Карл III призвал молиться о том, чтобы трагедия Второй мировой войны не повторилась

Король Великобритании Карл III призвал молиться о том, чтобы огромные человеческие жертвы, понесенные противниками фашизма в годы Второй мировой войны, больше никогда не были необходимы. Об этом он заявил, произнося речь во французской коммуне Вер-сюр-Мер на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии. Выступление монарха транслировал телеканал Sky News.

"Среди тех, чьи имена высечены на стенах и колоннах стоящего в Нормандии мемориала [22,4 тысячам погибших при высадке союзников во Франции и в ходе последовавшего освобождения страны], мужчины и женщины из более чем 30 стран, исповедовавшие разные религии. Объединившись, они вместе сражались за то, что мой дед король Георг VI называл миром, в котором доброта и честь будут основой жизни людей всех стран. Стоя рядом с их остающимися друзьями и товарищами на этой освященной земле, давайте повторим зарок жить по их заветам, молиться о том, чтобы подобные жертвы никогда больше не понадобились, и нести дальше поданный ими яркий, укрепленный чувством долга пример мужества и стойкости в борьбе за свободу ради молодых и пока не рожденных поколений", - сказал король, выразив "вечную благодарность" борцам с фашизмом.



Памятные мероприятия, посвященные высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, означавшей открытие второго фронта в Западной Европе, проводятся с участием глав иностранных государств и ветеранов каждые пять лет. Россия не была приглашена на церемонию в этом году. Вместе с тем приглашение было направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.