Сийярто объяснил, почему Венгрия будет участвовать в саммите по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что швейцарская конференция по Украине не будет успешной без участия всех сторон конфликта. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий».
Сийярто сообщил, что Венгрия решила принять участие в конференции «на уровне министерства». Он выразил сожаление, что на форуме не будет представлена Россия.
«Мы ценим, что они пытаются сделать шаги в направлении мира, но мирная конференция может быть успешной только в случае участия обеих сторон конфликта», - подчеркнул министр.
Международная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам.
Российские дипломаты заявляли, что РФ не примет участия в конференции, даже если получит приглашение: власти страны считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Швейцария отошла от своего многолетнего нейтралитета, решив провести такую конференцию без участия России. В МИД Китая также объявили, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, где не представлена РФ - одна из сторон конфликта.