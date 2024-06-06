Сийярто объяснил, почему Венгрия будет участвовать в саммите по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что швейцарская конференция по Украине не будет успешной без участия всех сторон конфликта. Об этом он рассказал корреспонденту «Известий».

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Сийярто сообщил, что Венгрия решила принять участие в конференции «на уровне министерства». Он выразил сожаление, что на форуме не будет представлена Россия.

«Мы ценим, что они пытаются сделать шаги в направлении мира, но мирная конференция может быть успешной только в случае участия обеих сторон конфликта», - подчеркнул министр.



Международная конференция по Украине пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложил Киев. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам.

Российские дипломаты заявляли, что РФ не примет участия в конференции, даже если получит приглашение: власти страны считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Швейцария отошла от своего многолетнего нейтралитета, решив провести такую конференцию без участия России. В МИД Китая также объявили, что для Пекина «затруднительно» участвовать в конференции, где не представлена РФ - одна из сторон конфликта.